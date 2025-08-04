Букмекеры назвали следующий клуб Сон Хын Мина
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Южнокорейский форвард Сон Хын Мин на днях объявил об уходе из «Тоттенхэма». Он провёл в составе лондонского клуба 10 лет. Букмекеры принимают ставки на следующий клуб нападающего.
Аналитики уверены, что Сон продолжит карьеру в США. Поставить на его переход в любой клуб МЛС можно с коэффициентом 1.15. Журналисты сообщают, что кореец уже достиг устной договорённости с «Лос-Анджелесом», за который выступает ещё один бывший игрок «Тоттенхэма» — Уго Льорис.
Если трансфер состоится, то нападающий должен стать вторым после Лионеля Месси футболистом в МЛА по размеру зарплаты, которая может составить $ 20 млн.
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