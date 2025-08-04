Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали следующий клуб Сон Хын Мина

Букмекеры назвали следующий клуб Сон Хын Мина
Комментарии

Южнокорейский форвард Сон Хын Мин на днях объявил об уходе из «Тоттенхэма». Он провёл в составе лондонского клуба 10 лет. Букмекеры принимают ставки на следующий клуб нападающего.

Аналитики уверены, что Сон продолжит карьеру в США. Поставить на его переход в любой клуб МЛС можно с коэффициентом 1.15. Журналисты сообщают, что кореец уже достиг устной договорённости с «Лос-Анджелесом», за который выступает ещё один бывший игрок «Тоттенхэма» — Уго Льорис.

Если трансфер состоится, то нападающий должен стать вторым после Лионеля Месси футболистом в МЛА по размеру зарплаты, которая может составить $ 20 млн.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android