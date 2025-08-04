«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

5 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют шотландский «Рейнджерс» и чешская «Виктория Пльзень». Встреча состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шотландскому клубу. Поставить на победу «Рейнджерс» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Виктории Пльзень» оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.