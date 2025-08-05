«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень»: прогноз на матч в Шотландии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первый матч третьего раунда отбора Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Чемпионат Шотландии стартовал, и в матче 1-го тура «Рейнджерс» сыграл вничью с «Мазервеллом» (1:1). «Виктория Пльзень» в минувшем сезоне выступала в Лиге Европы, но вылетела в 1/8 финала, уступив «Лацио». У Мирослава Коубека хорошо функционирует атака и надёжная оборона.

«Виктория Пльзень» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов не без труда одолела «Серветт» (0:1 и 3:1). Особенно нервным вышел ответный матч. Удаление получил Зелькович. Теперь на него нельзя рассчитывать. В чемпионате Чехии удалось стартовать с четырёх набранных очков. Был разгромлен «Пардубице» (5:1), и была ничья с «Яблонцем» (1:1).

У чешского клуба много своих талантов, которые вызывают интерес у клубов из топовых чемпионатов. По последней информации, «Лион» достиг соглашения по трансферу Павла Шульца. 24-летний полузащитник играет очень важную роль, а в прошлом сезоне первенства забил 15 мячей и сделал девять голевых передач. В классной форме находится Матей Выдра — четыре гола в четырёх последних встречах.

Поэтому «Рейнджерс» не должен недооценивать соперника, который грамотно действует в атаках и может быть неудобен. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.85. Оба клуба в составе имеют опытных и талантливых футболистов, которые мотивированы попасть в Лигу чемпионов и умеют забивать.