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«Динамо» Киев — «Пафос»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

«Динамо» Киев — «Пафос»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов
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5 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют киевское «Динамо» и кипрский «Пафос». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Начало — в 21:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Пафоса» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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