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«Динамо» Киев — «Пафос»: прогноз на матч в Польше

«Динамо» Киев — «Пафос»: прогноз на матч в Польше
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первый матч третьего раунда отбора Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Пафос».

Ставка: «Динамо» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.13.

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«Пафос» — действующий чемпион Кипра, и его можно считать полной противоположностью киевской команды. В стране отсутствуют ограничения на лимит легионеров, поэтому состав под завязку набит иностранцами. Испанский специалист Хуан Карлос Карседо работал в московском «Спартаке» ассистентом Унаи Эмери.

Насколько он усвоил уроки своего опытного наставника, покажет время. Пока же кипрская команда обыграла по сумме двух матчей «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 и 1:0). Во многом одержать победу помогло удаление в ответной встрече в составе соперника.

Сейчас предлагаем поставить на победу украинского клуба через тотал меньше 4.5 мяча за 2.13. «Пафос» предпочитает действовать компактно в обороне и не торопится переходить к агрессивным действиям в атаке. С киевским «Динамо» он тем более будет играть очень осторожно. Команда интересная, но не дотягивает до уровня соперника.

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