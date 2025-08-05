Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Карабаха» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Названы шансы «Карабаха» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

5 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют македонская «Шкендия» и азербайджанский «Карабах». Встреча состоится на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Начало — в 21:00 мск.

Материалы по теме
«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень». Лига чемпионов разгоняется!
«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень». Лига чемпионов разгоняется!

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Карабаха» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Шкендии» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Агдама за 7.00.

Материалы по теме
«Динамо» Киев — «Пафос». Простая задача для украинского клуба
«Динамо» Киев — «Пафос». Простая задача для украинского клуба
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android