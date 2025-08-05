Названы шансы «Карабаха» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

5 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют македонская «Шкендия» и азербайджанский «Карабах». Встреча состоится на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Карабаха» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Шкендии» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Агдама за 7.00.