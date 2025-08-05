«Шкендия» — «Карабах»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первый матч третьего раунда отбора Лиги чемпионов «Шкендия» — «Карабах».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.

Команда из Северной Македонии уже обыграла уэльский ТНС (0:0 и 1:1 (1:0 д. вр.) и хорватский ФКСБ (1:0 и 2:1). Она уверенно действовала в обороне и хорошо реализовала свои моменты.

«Карабах» уже один раз в истории квалифицировался в Лигу чемпионов, поэтому чувствует себя увереннее на международной арене. Свой путь в этом сезоне он начал со второго раунда, по итогам которого обыграл «Шелбурн» (1:0 и 3:0). Доминировал в обеих встречах, но есть к чему придраться.

Гурбан Гурбанов продолжает искать идеальный состав на новый сезон. Эту задачу ему приходится выполнять в процессе. Атака вроде сформировалась, однако в защите тренер ставил эксперименты. Но это никак не отразилось на качестве игры с «Шелбурном». Соперник смог нанести всего один удар в створ за две встречи.

Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.92. Клуб из Северной Македонии не будет торопить события, действуя организованно в обороне, а если возникнут моменты в атаке — постарается их использовать. «Карабах» более опытный, и качество состава у него выше, однако на выезде может сыграть прагматично.