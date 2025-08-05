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«Мальмё» — «Копенгаген»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

«Мальмё» — «Копенгаген»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов
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Во вторник, 5 августа, на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция) состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Копенгаген». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Мальмё» предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как успех «Копенгагена» оценивается в 2.47. Разница в вероятности составляет около 5%. Поставить на ничейный исход можно за 3.50.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.00).

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