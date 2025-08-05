«Мальмё» — «Копенгаген»: прогноз на матч в Швеции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первую игру третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Копенгаген».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.

Для «Мальмё» регулярный сезон уже давно в разгаре. В чемпионате Швеции миновал 17-й тур, идёт плотная борьба за очки. Сама команда располагается на четвёртом месте с отставанием от лидирующего «Мьельбю» в 10 очков. Приходится отдавать всего себя на оба фронта: внутреннюю арену и еврокубки.

Пока получается более-менее нормально. Шведский коллектив провёл четыре встречи в квалификации Лиги чемпионов и одержал четыре победы. Соперники скромные, но это уже можно считать достижением. Получалось как быть относительно надёжным в обороне, так и очень продуктивным в нападении. Разница мячей — 11:3.

Однако на этот раз забить много вряд ли получится. Вообще, не стоит ждать много голов в первом матче «Мальмё» и «Копенгагена». Для шведов это более серьёзный вызов, здесь ошибки прощать не будут. При этом и сами датчане хороши в защите, довольно редко сейчас пропускают. Так что тотал меньше 2.5 мяча выглядит заманчиво.