«Зальцбург» — «Брюгге»: букмекеры оценили шансы в квалификации Лиги чемпионов

6 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют австрийский «Ред Булл Зальцбург» и бельгийский «Брюгге». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Ред Булл Зальцбург» оценили в 2.73. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.