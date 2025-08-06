«Фейеноорд» — «Фенербахче»: стал известен самый вероятный счёт

6 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют нидерландский «Фейеноорд» и турецкий «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Фейеноорда» можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 50% вероятности.

При этом шансы «Фенербахче» оценили в 3.55 (26%). Ничья идёт с коэффициентом 4.05 (24%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Наиболее вероятный исход — победа «Фейеноорда» 1:0 за 7.30. На ничью 1:1 дают 7.50, на 2:0 в пользу клуба из Нидерландов — 8.20.