«Лудогорец» — «Ференцварош»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

6 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош». Встреча состоится на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария). Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение болгарскому клубу. Поставить на победу «Лудогорца» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Ференцвароша» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.