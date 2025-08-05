Эксперты: шансы «Зенита» выиграть РПЛ снизились после ничьей с ЦСКА

В РПЛ остался позади 3-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Аналитики по-прежнему считают явным фаворитом «Зенит», даже несмотря на очередную потерю очков. Петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА и набрали лишь пять очков из возможных девяти. Коэффициент на чемпионство зенитовцев при этом вырос с 1.85 до 2.10.

Вероятность итогового успеха «Краснодара» повысилась после победы над «Динамо» (1:0). Перед туром на то, что «быки» защитят титул, предлагали коэффициент 7.00, а сейчас на такое развитие событий можно поставить за 6.00. А вот шансы «Спартака» стать чемпионом снизились с 7.00 до 8.00 — красно-белые потеряли очки в матче с «Акроном» (1:1).

На ЦСКА можно сделать ставку за 9.00, а на «Динамо» — за 12.00. Поставить на «Локомотив», который пока единственный идёт без потери очков, можно за 10.00. Москвичи в 3-м туре победили «Пари НН» (3:2).