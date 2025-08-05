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Эксперты: шансы «Балтики» выиграть РПЛ выросли в 25 раз после удачного старта

Эксперты: шансы «Балтики» выиграть РПЛ выросли в 25 раз после удачного старта
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Калининградская «Балтика» вернулась в РПЛ и очень удачно стартовала в новом сезоне. Команда Андрея Талалаева набрала семь очков из девяти возможных в первых трёх турах — победы над «Спартаком» (3:0) и «Оренбургом» (3:2), а также ничья с московским «Динамо» (1:1). Таким образом, команда повторила рекорд для новичков чемпионата.

За эти три тура шансы калининградцев стать чемпионами выросли в 25 раз. Перед стартом чемпионата сделать ставку на «Балтику» можно было за 2500.00, а сейчас на победу команды Талалаева дают котировку 100.00.

В 4-м туре РПЛ клуб из Калининграда сыграет в Самаре против «Крыльев Советов».

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