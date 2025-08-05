Эксперты: шансы «Балтики» выиграть РПЛ выросли в 25 раз после удачного старта
Поделиться
Калининградская «Балтика» вернулась в РПЛ и очень удачно стартовала в новом сезоне. Команда Андрея Талалаева набрала семь очков из девяти возможных в первых трёх турах — победы над «Спартаком» (3:0) и «Оренбургом» (3:2), а также ничья с московским «Динамо» (1:1). Таким образом, команда повторила рекорд для новичков чемпионата.
За эти три тура шансы калининградцев стать чемпионами выросли в 25 раз. Перед стартом чемпионата сделать ставку на «Балтику» можно было за 2500.00, а сейчас на победу команды Талалаева дают котировку 100.00.
В 4-м туре РПЛ клуб из Калининграда сыграет в Самаре против «Крыльев Советов».
Комментарии
- 5 августа 2025
-
14:00
-
13:06
-
13:00
-
12:47
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:40
-
08:00
-
07:03
- 4 августа 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:12
-
17:00
-
16:43
-
16:00
-
15:00
-
14:29
-
14:00
-
13:14
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:33
-
11:00
-
10:00
-
08:39
-
08:00
- 3 августа 2025
-
19:38
-
19:00
-
18:00
-
17:04
-
17:00
-
16:00