Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в 1/2 финала турнира в Торонто

В ночь 5 на 6 августа, на турнире ATP-1000 в Торонто состоится матч 1/4 финала Андрей Рублёв — Тейлор Фриц. Начало — не ранее 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американскому спортсмену. Сделать ставку на победу Тейлора Фрица предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Рублёва оценивается коэффициентом 2.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.40. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу американца.

Ранее теннисисты играли между собой девять раз. Четыре матча завершились победой россиянина, пять раз сильнее был американец. Рублёв на этом турнире победил Юго Гастона, Лоренцо Сонего и Алехандро Давидович-Фокину. Фриц на пути к четвертьфиналу оказался сильнее Роберто Карбальес-Баэны, Габриэля Диалло и Иржи Легечки.

Победитель матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Алекс де Минор — Бен Шелтон.