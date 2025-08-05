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Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в 1/2 финала турнира в Торонто

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в 1/2 финала турнира в Торонто
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В ночь 5 на 6 августа, на турнире ATP-1000 в Торонто состоится матч 1/4 финала Андрей РублёвТейлор Фриц. Начало — не ранее 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американскому спортсмену. Сделать ставку на победу Тейлора Фрица предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Рублёва оценивается коэффициентом 2.80.

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:00 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.40. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу американца.

Ранее теннисисты играли между собой девять раз. Четыре матча завершились победой россиянина, пять раз сильнее был американец. Рублёв на этом турнире победил Юго Гастона, Лоренцо Сонего и Алехандро Давидович-Фокину. Фриц на пути к четвертьфиналу оказался сильнее Роберто Карбальес-Баэны, Габриэля Диалло и Иржи Легечки.

Победитель матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Алекс де Минор — Бен Шелтон.

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