Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в 1/2 финала турнира в Торонто

В ночь 5 на 6 августа, на турнире ATP-1000 в Торонто состоится матч 1/4 финала Андрей Рублёв — Тейлор Фриц. Начало — не ранее 2:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американскому спортсмену. Сделать ставку на победу Тейлора Фрица предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Рублёва оценивается коэффициентом 2.80.
|1
|2
|3
|
|
Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.40. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу американца.
Ранее теннисисты играли между собой девять раз. Четыре матча завершились победой россиянина, пять раз сильнее был американец. Рублёв на этом турнире победил Юго Гастона, Лоренцо Сонего и Алехандро Давидович-Фокину. Фриц на пути к четвертьфиналу оказался сильнее Роберто Карбальес-Баэны, Габриэля Диалло и Иржи Легечки.
Победитель матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Алекс де Минор — Бен Шелтон.
- 5 августа 2025
-
18:00
-
17:48
-
17:00
-
16:52
-
16:00
-
15:22
-
15:00
-
14:24
-
14:00
-
13:06
-
13:00
-
12:47
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:40
-
08:00
-
07:03
- 4 августа 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:12
-
17:00
-
16:43
-
16:00
-
15:00
-
14:29
-
14:00
-
13:14
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:33
-
11:00
-
10:00