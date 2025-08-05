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75 потенциально договорных матчей выявили в июле 2025 года

75 потенциально договорных матчей выявили в июле 2025 года
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Организация United Lottery Integrity in Sports (ULIS) на своём официальном сайте опубликовала отчёт по потенциально договорным матчам в июле 2025 года. Всего за отчётный период удалось выявить 75 подозрительных матчей. Это на 10 меньше, чем в июне.

66 матчей, которые вызвали подозрение в июле, пришлись на футбол. Кроме того, «странные» поединки выявили в киберспорте (3), теннисе (3), настольном теннисе (2) и баскетболе (1).

Больше всего подозрительных встреч прошло в Азии (23). 18 игр пришлись на Европу, 14 — на Южную Америку, 12 — на Океанию, 6 — на Африку и 2 — на Северную Америку.

Данные по 40 матчам поступили непосредственно во время этих игр, 35 — по окончании матчей. 29 встреч отмечены как договорные с высокой вероятностью.

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