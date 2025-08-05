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Эксперты назвали вероятность победного возвращения Макгрегора в UFC в 2025 году

Эксперты назвали вероятность победного возвращения Макгрегора в UFC в 2025 году
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор официально вернулся в пул тестирования и сдал первую допинг-пробу. Это первый реальный шаг ирландца к возвращению в октагон.

Букмекеры принимают ставки на потенциальное возвращение Макгрегора в спорт. Заключить пари на то, что Конор проведёт бой в UFC до конца 2025 года и выиграет его, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 9% вероятности. Обратный исход доступен за 1.01.

Свой последний на сегодня бой Макгрегор провёл в 2021 году, проиграв Дастину Порье и получив при этом перелом ноги. Ранее о возможном возвращении ирландца в спорт высказался Хабиб Нурмагомедов. По его мнению, Конор способен вернуться, но для этого ему нужно изменить свою жизнь.

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