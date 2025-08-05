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Россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей, но получила лишь 400 рублей

Россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей, но получила лишь 400 рублей
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В Краснодаре идёт судебное разбирательство по делу о невыплаченном выигрыше в лотерее «Спортлото 4 из 20», сообщает Газета.Ру.

В суд обратилась женщина, которая, по ёё словам, в 2022 году выиграла в лотерею 357 млн рублей. По данным материалов дела, после завершения розыгрыша на сайте «Столото» появилось сообщение о выигрыше, женщина получила официальное уведомление о выигрыше. Но спустя несколько часов результаты тиража изменили, сумма выигрыша снизилась до 400 рублей.

Организаторы лотереи объяснили произошедшее техническим сбоем, который якобы произошёл перед проведением тиража. Из-за ошибки на сайте и в приложении временно отображались некорректные результаты, которые позже привели в соответствие с официальными протоколами тиражной комиссии.

В ноябре 2024 года Кузьминский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, признав, что розыгрыш прошёл без нарушений и всё оборудование функционировало штатно. Судебная тяжба продолжается.

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