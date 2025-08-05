«Динамо» Киев — «Пафос»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Пафос».

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1.99.

«Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Уже на стадии жеребьёвки многие обратили внимание на то, что там дальше у «Динамо» может случиться игра с «Црвеной Звездой», но об этом сейчас говорить рано. Здесь ведь тоже есть принципиальность: владельцем и руководителем футбольного клуба «Пафос» является Роман Дубов, бизнесмен с российскими корнями, правда, он родился в Венгрии, а гражданство имеет британское. Но я даже удивлён, что об этом практически сейчас никто не вспоминает.

Главное событие в стане «Пафоса» — появление 38-летнего Давида Луиса. Я, правда, не думаю, что он выйдет на поле сегодня, потому что буквально 24 или 36 часов назад был оформлен его переход. Маловероятно, что они с листа его так поставят.

«Динамо» Киев три последних матча не пропускает. Первый соперник в Лиге чемпионов был простеньким, так можно сказать. Это мальтийская команда «Хамрун». Киев её прошёл с суммарным счётом 6:0. Наверное, киевляне понимают, что домашняя встреча, которую в Польше они будут играть, сейчас будет таким очень важным моментом и уж проигрывать в ней точно никак нельзя, потому что к ответному матчу, я думаю, Давид Луис уже будет игроком «Пафоса» по полной программе.

Две разные концепции абсолютно сталкиваются. У Киева играют в основном свои, частыми стали случаи, когда 11 украинцев в составе. У «Пафоса» в последних матчах квалификации играли лишь два футболиста с кипрским гражданством, один из которых вратарь. В общем, очень интересное противостояние.

На первый матч стоит брать вариант «Динамо» не проиграет и тотал меньше 2.5». Коэффициент на это —1.99. Всё вообще может закончиться минимальной победой киевлян. «Пафос» будет больше думать об ответной встрече», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».