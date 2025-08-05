«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень»: прогноз Алексея Андронова на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень».

Ставка: «Глазго Рейнджерс» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Ещё одна пара в Лиге чемпионов, тоже очень интересная, потому что «Виктория» не раз играла в этом турнире за последние годы. И мы даже помним её по матчам с российскими клубами. И она из очень непростой ситуации выпуталась в предыдущем круге, проиграв в домашнем матче швейцарскому «Серветту», они затем выиграли на выезде 3:1, даже не использовав дополнительное время. Прошли дальше.

Но, мне кажется, «Рейнджерс» всё-таки, как англичане говорят, slightly favorite, то есть немножечко, но фаворит. Всё-таки опыт у команды хороший. Они разобрались очень чётко с «Панатинаикосом»: 2:0 выиграли дома, 1:1 на выезде, прекрасно пропозиционировав все свои задачи. Сейчас они понимают, что дома главное не проиграть и не позволить разгуляться игрокам «Виктории».

Я допускаю, что они выиграют или в один мяч, или будет ничья в этом матче. «Виктория», как мне кажется, поедет гол забить. И, в принципе, её там, допустим, счёт 1:1 вполне может устроить. Да и «Рейнджерс» понимает, что если уже до них победили в Чехии, значит, можно и здесь попробовать.

Короче говоря, я не жду яркого, открытого футбола тут, конечно, не жду разгрома. 1:0, 1:1, 2:1 — вот что-то такое мне нравится. И моя ставка исходит из этого. «1X и тотал меньше 3.5», «Глазго Рейнджерс» не проиграет. Коэффициент 1.7, просто и надёжно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».