«Мальмё» — «Копенгаген»: прогноз Павла Яковлева на игру квалификации Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Копенгаген». Встреча в Швеции начнётся в 20:00 мск.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ставка: обе забьют за 1.79.
«Мальмё» — «Копенгаген». Всё-таки «Мальмё» в Швеции здорово выступает. «Копенгаген» — это, наверное, самая лучшая команда в Дании. И последние игры «Копенгаген» вообще не пропускает. Но «Мальмё» опасен дома. И предлагаю такую ставку на это событие — обе команды забьют. Думаю, что и те и другие сейчас в хорошей форме и подойдут к этой игре в хорошем состоянии», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».
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