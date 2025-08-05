«Мальмё» — «Копенгаген»: прогноз Павла Яковлева на игру квалификации Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Копенгаген». Встреча в Швеции начнётся в 20:00 мск.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Мальмё» — «Копенгаген». Всё-таки «Мальмё» в Швеции здорово выступает. «Копенгаген» — это, наверное, самая лучшая команда в Дании. И последние игры «Копенгаген» вообще не пропускает. Но «Мальмё» опасен дома. И предлагаю такую ставку на это событие — обе команды забьют. Думаю, что и те и другие сейчас в хорошей форме и подойдут к этой игре в хорошем состоянии», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».