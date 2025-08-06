«Лудогорец» — «Ференцварош»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на первую игру третьего раунда отбора Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Ференцварош».

Ставка: «Лудогорец» победит за 2.40.

«Лудогорец» под руководством Руя Моты выглядит убедительно. Путь в квалификации Лиги чемпионов он начал с первого раунда. Получилось обыграть минское «Динамо» — 1:0 и 1:2 (1:0 д. вр.), а затем «Риеку» — 0:0 и 1:1 (2:0 д. вр.). Все четыре встречи вышли непростыми, но главное — результат. И он положительный. В чемпионате Болгарии команда из Разграда стартовала с трёх побед.

У венгров ситуация хуже. Во втором квалификационном раунде вскрылись все проблемы в обороне. Клуб из Будапешта одолел «Ноа» (2:1 и 4:3), но как много пропустил. «Лудогорец» более интенсивен и уверенно играет в прессинге.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» стартовал с ничьей в матче с МТК (1:1) и с разгромной победы во встрече с «Казинцбарцикой» (3:0). Хорошо, что функционирует атака и за её счёт получается добывать результат. Есть экс-игрок «Ливерпуля» Наби Кейта, ждут своего часа вернувшийся из аренды в московском «Локомотиве» Эдгар Севикян, опытный Александар Пешич и не только.

А что будет, если клуб из Будапешта столкнётся с грамотно выстроенной, компактной и дисциплинированной обороной? Ведь именно это произойдёт в предстоящем матче. Предлагаем поставить на то, что «Лудогорец» выиграет. Пусть скромно, но вполне комфортно. Слишком симпатично и организованно выглядит болгарская команда.