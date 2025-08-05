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«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень»: прогноз Павла Яковлева на отборочный матч ЛЧ

«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень»: прогноз Павла Яковлева на отборочный матч ЛЧ
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.11.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Глазго Рейнджерс» принимает дома «Викторию Пльзень». Достаточно тяжёлое противостояние получилось у «Виктории». Да, проиграли в первой встрече дома «Серветту». В ответной игре пришлось включать дополнительный оборот и выигрывать, чтобы пройти дальше. Что касается «Глазго», они прошли очень сильного греческого оппонента — «Панатинаикос». Дома победили 2:0 и на выезде сыграли вничью. «Глазго» играет дома, в Шотландии. Там отличная поддержка. Огромная армия болельщиков, которая будет гнать вперёд свою команду. И предлагаю на это событие такую ставку — победа «Глазго Рейнджерс», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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