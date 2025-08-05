«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень»: прогноз Павла Яковлева на отборочный матч ЛЧ

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.11.

«Глазго Рейнджерс» принимает дома «Викторию Пльзень». Достаточно тяжёлое противостояние получилось у «Виктории». Да, проиграли в первой встрече дома «Серветту». В ответной игре пришлось включать дополнительный оборот и выигрывать, чтобы пройти дальше. Что касается «Глазго», они прошли очень сильного греческого оппонента — «Панатинаикос». Дома победили 2:0 и на выезде сыграли вничью. «Глазго» играет дома, в Шотландии. Там отличная поддержка. Огромная армия болельщиков, которая будет гнать вперёд свою команду. И предлагаю на это событие такую ставку — победа «Глазго Рейнджерс», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».