«Ницца» — «Бенфика»: назван фаворит матча Лиги чемпионов

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В среду, 6 августа, на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) сыграют французская «Ницца» и португальская «Бенфика». Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу португальской «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа французской «Ниццы» оценивается в 3.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче раунда. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.00).