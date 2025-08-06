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«Ницца» — «Бенфика»: прогноз «Чемпионата»

«Ницца» — «Бенфика»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ницца» — «Бенфика».

Ставка: «Бенфика» победит за 2.34.

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Команда Франка Эза пока что не проводила официальных игр, поэтому могут возникнуть проблемы с тонусом. Второй момент — состав. Основной голкипер Марцин Булка и основной нападающий Гаэтан Лаборде перебрались в Саудовскую Аравию. Замены для них есть, но пока непонятно, как они проявят себя непосредственно в условиях официальных матчей на таком ответственном уровне.

Впрочем, «Бенфике» это только на руку. Португальская команда поздно закончила прошлый сезон, немного пошумев на клубном чемпионате мира в США. Во время группового этапа обыграла «Баварию», а в 1/8 финала сумела дойти до дополнительного времени с «Челси» — 1:1 (0:3 д. вр.). И при этом уже открыла программу нового сезона, победив в финале Суперкубка Португалии «Спортинг» (1:0).

В отличие от состава «Ниццы», где доступны все футболисты, некоторые из состава «Бенфики» находятся в лазарете. Однако в предстоящей встрече это не должно стать серьёзной проблемой. У лиссабонцев больше звёздных футболистов, у которых был неоднократный опыт выступления в подобного рода матчах. Если не случится ничего экстраординарного, они должны выиграть даже в гостях.

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