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«Лех» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Лех» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лех» — «Црвена Звезда».

Ставка: «Црвена Звезда» не проиграет + обе забьют за 2.35.

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Свою атакующую мощь «Лех» показал во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче на своём поле обыграл исландский «Брейдаблик» со счётом 7:1. В ответном на выезде — со счётом 1:0. Польский клуб уже набрал приличный тонус, может укусить, особенно на своём поле, однако при этом никак не похвастается надёжной обороной.

«Црвена Звезда», в свою очередь, тоже уже вовсю решает задачи. Подготовка к старту нового сезона прошла с переменным успехом. Вспомнить хотя бы разгромное поражение от «Зенита» со счётом 0:3. Однако в официальных матчах у сербской команды всё отлично. В чемпионате Сербии провела две встречи и добыла две победы, забив суммарно 11 голов.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича не оставили шансов гибралтарскому «Линкольну». В первом матче выиграли со счётом 1:0, удаление помешало забить больше. Зато во втором были сняты все вопросы — 5:1. Наир Тикнизян, судя по всему, влился. Провёл на поле в обоих случаях по 90 минут.

Конечно, сербская «Црвена Звезда» выглядит более предпочтительно из-за своего серьёзного еврокубкового опыта. Однако польский «Лех» выступает на своём поле и обязательно этим воспользуется. В качестве ставки можно было бы взять голы в обе стороны. А если хочется повысить коэффициент, то Х2 через ОЗ — подходящий вариант.

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