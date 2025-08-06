«Лех» — «Црвена Звезда»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

В среду, 6 августа, на стадионе «Энеа» в городе Познань (Польша) сыграют польский «Лех» и сербская «Црвена Звезда». Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов начнётся в 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сербской «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 2.43, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа польского «Леха» оценивается в 3.05, а на ничейный исход можно поставить за 3.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что первый матч раунда не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.00).