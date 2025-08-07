«Арис» — АЕК: букмекеры оценили шансы команд Кокорина и Николича

7 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сыграют кипрский «Арис» и греческий АЕК. Встреча состоится на поле стадиона «Альфамега» в Колосси (Кипр). Начало — в 19:00 мск.

За «Арис» выступает российский форвард Александр Кокорин, главным тренером АЕК является бывший наставник «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич.

Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 2.03, а шансы «Ариса» оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.