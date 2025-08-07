«Арис» — АЕК Афины: определён самый вероятный счёт

7 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сыграют кипрский «Арис» и греческий АЕК. Встреча состоится на поле стадиона «Альфамега» в Колосси (Кипр).

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение греческому клубу. Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 2.03, а шансы «Ариса» оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу греческого клуба за 7.50. Ничья 1:1 доступна за 7.70, на 2:0 в пользу АЕК выставлен коэффициент 8.50.