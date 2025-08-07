«Арис» — АЕК Афины: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру третьего раунда квалификации Лиги конференций «Арис» — АЕК Афины.

Ставка: АЕК не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.80.

Новый сезон чемпионата Кипра пока не стартовал, поэтому команда из Лимасола может сконцентрироваться на квалификации Лиги конференций. В матчах второго раунда она уверенно дважды обыграла «Академию Пушкаша» (3:2 и 2:0). Кокорин ничем не запомнился.

К квалификации Лиги конференций греческая команда подошла на серии из трёх побед в товарищеских матчах с общим счётом 7:2. Всё в духе Николича — хорошо организованная игра в обороне и эффективное использование моментов. Но во встречах с «Маккаби» из Беэр-Шевы его подопечным было непросто. Дома победили 1:0, а в ответном матче сыграли вничью с нулями на табло.

Состав у Марко Николича правда классный — Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Домагой Вида, Роберто Перейро и другие. И не всегда таким опытным футболистам находится место в стартовом составе. У сербского тренера играют те, кто хорошо себя проявляет, и это рождает конкуренцию.

Предлагаем поставить на то, что АЕК не проиграет через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.80. Взломать оборону клуба из Афин будет непросто. Экс-наставник ЦСКА уделяет ей огромное внимание. Чего ожидать от «Ариса», пока непонятно. У белорусского тренера небольшой опыт, и игра кипрской команды может поменяться в любую сторону.