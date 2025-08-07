Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арис» — АЕК Афины: прогноз на матч

«Арис» — АЕК Афины: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру третьего раунда квалификации Лиги конференций «Арис» — АЕК Афины.

Ставка: АЕК не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.80.

Материалы по теме
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72

Новый сезон чемпионата Кипра пока не стартовал, поэтому команда из Лимасола может сконцентрироваться на квалификации Лиги конференций. В матчах второго раунда она уверенно дважды обыграла «Академию Пушкаша» (3:2 и 2:0). Кокорин ничем не запомнился.

К квалификации Лиги конференций греческая команда подошла на серии из трёх побед в товарищеских матчах с общим счётом 7:2. Всё в духе Николича — хорошо организованная игра в обороне и эффективное использование моментов. Но во встречах с «Маккаби» из Беэр-Шевы его подопечным было непросто. Дома победили 1:0, а в ответном матче сыграли вничью с нулями на табло.

Состав у Марко Николича правда классный — Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Домагой Вида, Роберто Перейро и другие. И не всегда таким опытным футболистам находится место в стартовом составе. У сербского тренера играют те, кто хорошо себя проявляет, и это рождает конкуренцию.

Предлагаем поставить на то, что АЕК не проиграет через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.80. Взломать оборону клуба из Афин будет непросто. Экс-наставник ЦСКА уделяет ей огромное внимание. Чего ожидать от «Ариса», пока непонятно. У белорусского тренера небольшой опыт, и игра кипрской команды может поменяться в любую сторону.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android