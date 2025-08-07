ПАОК — «Вольфсберг»: прогноз на игру Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру третьего раунда квалификации Лиги Европы ПАОК — «Вольфсберг».

Ставка: ПАОК победит + тотал больше 2.5 гола за 2.13.

Клуб из Салоник предсезонные сборы проводил с результативными командами. Получилось обыграть «Аполлон» (3:1) и «НЕК Неймеген» (3:2), с «Гоу Эхед Иглс» была ничья 3:3, а «Аяксу» греки уступили со счётом 1:2. С такими результатами они подходят к первой официальной встрече в новом сезоне.

«Вольфсберг» только раз в истории выходил в групповой этап Лиги Европы. Шансов мало, хотя во время предсезонной подготовки он сумел удивить победой в матче с «Бешикташем» (3:2). Но, опять же, — какая плохая игра в обороне. Было ещё поражение в контрольной встрече с «Брагой» (0:2). Если говорить о составе, то его стоимость почти в три раза ниже, чем у ПАОКа.

Хотя это не должно смущать. Например, с таким же составом «Вольфсберг» в минувшем сезоне сыграл вничью с чемпионом Австрии «Штурмом» и бился с «Зальцбургом» (1:1 и 2:1), у которого богатый еврокубковый опыт. Поэтому на гол мы вправе рассчитывать.

Предлагаем поставить на то, что ПАОК обыграет «Вольфсберг» через тотал больше 2.5 мяча, за 2.13. Греческая команда в товарищеских матчах приловчилась играть с клубами похожего стиля, но стабильно пропускала. У австрийцев нешуточная мотивация, классный настрой и острые контратаки.