Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ПАОК — «Вольфсберг»: прогноз на игру Лиги Европы

ПАОК — «Вольфсберг»: прогноз на игру Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на первую игру третьего раунда квалификации Лиги Европы ПАОК — «Вольфсберг».

Ставка: ПАОК победит + тотал больше 2.5 гола за 2.13.

Клуб из Салоник предсезонные сборы проводил с результативными командами. Получилось обыграть «Аполлон» (3:1) и «НЕК Неймеген» (3:2), с «Гоу Эхед Иглс» была ничья 3:3, а «Аяксу» греки уступили со счётом 1:2. С такими результатами они подходят к первой официальной встрече в новом сезоне.

«Вольфсберг» только раз в истории выходил в групповой этап Лиги Европы. Шансов мало, хотя во время предсезонной подготовки он сумел удивить победой в матче с «Бешикташем» (3:2). Но, опять же, — какая плохая игра в обороне. Было ещё поражение в контрольной встрече с «Брагой» (0:2). Если говорить о составе, то его стоимость почти в три раза ниже, чем у ПАОКа.

Хотя это не должно смущать. Например, с таким же составом «Вольфсберг» в минувшем сезоне сыграл вничью с чемпионом Австрии «Штурмом» и бился с «Зальцбургом» (1:1 и 2:1), у которого богатый еврокубковый опыт. Поэтому на гол мы вправе рассчитывать.

Предлагаем поставить на то, что ПАОК обыграет «Вольфсберг» через тотал больше 2.5 мяча, за 2.13. Греческая команда в товарищеских матчах приловчилась играть с клубами похожего стиля, но стабильно пропускала. У австрийцев нешуточная мотивация, классный настрой и острые контратаки.

Материалы по теме
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android