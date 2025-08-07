ПАОК — «Вольфсберг»: стал известен фаворит

7 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют греческий ПАОК и австрийский «Вольфсберг». Встреча состоится на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение греческому клубу. Поставить на победу ПАОКа можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Вольфсберга» оценили в 7.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Греции за 7.00.