Broke Boys — «Орёл»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Орёл».
Ставка: обе забьют за 1.85.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Орел» – исходя из названия команда, наверное, грозная, но во втором дивизионе своей группы находится на 12-м месте из 16. В последнем туре проиграли «Спартаку» тамбовскому, но до этого 6 матчей подряд «Орел» не проигрывал. Главное, как мне кажется, преимущество «Орла» – это то, что команда находится в соревновательном тонусе, игроки уже готовы к официальным матчам. Broke Boys же после паузы должны быть физически хуже готовы к этому матчу.
Здесь я бы ориентировался на вариант обе забьют, ведь достаточно моментов было у обеих команд. Поэтому мой вариант – обе забьют за 1,85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
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