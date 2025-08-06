«БроукБойз» — «Орёл»: прогноз Фёдора Маслова на игру Кубка России 6 августа

Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на игру 1/256 финала Кубка России между клубами «БроукБойз» и «Орёл».

Ставка: победа «БроукБойз» за 1.70.

«У «Броуков» всё в порядке, и, честно говоря, не вижу причин для каких-либо проблем в этой игре. Состав остался практически без изменений, единственное новшество — тренер Дмитрий Кузнецов. Он, кстати, остался доволен работой команды и отмечает дисциплинированность футболистов. «Броуки», как всегда, заряжены и полны желания что-то доказывать. Думаю, медиакоманда уверенно выйдет в следующий раунд. Беру их чистую победу в основное время», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».