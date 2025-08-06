Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«БроукБойз» — «Орёл»: прогноз Фёдора Маслова на игру Кубка России 6 августа

«БроукБойз» — «Орёл»: прогноз Фёдора Маслова на игру Кубка России 6 августа
Комментарии

Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на игру 1/256 финала Кубка России между клубами «БроукБойз» и «Орёл».

Ставка: победа «БроукБойз» за 1.70.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Броуков» всё в порядке, и, честно говоря, не вижу причин для каких-либо проблем в этой игре. Состав остался практически без изменений, единственное новшество — тренер Дмитрий Кузнецов. Он, кстати, остался доволен работой команды и отмечает дисциплинированность футболистов. «Броуки», как всегда, заряжены и полны желания что-то доказывать. Думаю, медиакоманда уверенно выйдет в следующий раунд. Беру их чистую победу в основное время», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android