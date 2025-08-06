Broke Boys — «Орёл»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/256 финала Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Орёл».

Ставка: победа Broke Boys за 1.73.

«Broke Boys — медиакоманда, созданная блогером Артёмом Кузьминым и журналистом Дмитрием Егоровым весной 2022 года. Долгое время над «Броуками» посмеивалось всё медиасообщество, потому что они никак не могли дойти до трофея. Всё изменилось в пятом сезоне МФЛ 5: Broke Boys не только дошли до финала, но и разгромили главного гегемона того времени — 2Drots 3:0. Благодаря победе в прошлом году «Броуки» дебютировали в Кубке России, прошли в первом раунде «Квант» в серии пенальти, но затем проиграли в Дзержинске местному «Химику» 0:1 и участие в турнире завершили.

ФК «Орел» из одноимённого города в последние лет 20 на слуху лишь благодаря своим преданным фанатам. Если в начале нулевых команда из Орла играла во втором по значимости нашем дивизионе и даже была в паре шагов от выхода в РПЛ, то последние годы проходят в низших лигах. Поэтому поклонники «Орла» достойны уважения, ведь они поддерживают команду в любой ситуации и на всех стадионах. Нынче их клуб играет в ФНЛ-2, идёт внизу, но вылет не грозит, как и повышение в классе.

Если в 2022-м, когда клубы из Медиалиги впервые получили право играть в Кубке России, к ним относились осторожно, то теперь в первых раундах они явные фавориты в своих матчах. Вот и Broke Boys, по мнению букмекеров, обязаны проходить своего соперника, тут всё логично: Макеев, Яковлев и Соснин — только у этих троих больше 500 матчей в РПЛ и больше 50 — в Кубке России. «Орёл» и в своём дивизионе выглядит блекло, чего уж говорить о втором по значимости турнире в нашей стране», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».