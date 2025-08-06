2Drots — «Торпедо» Владимир: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России

Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч Кубка России 2Drots — «Торпедо» Владимир.

Ставка: ничья за 4.45.

«С 2Drots, в отличие от «Броуков», всё не так однозначно. Пока есть вопросы к составу и к сыгранности — команда находится в стадии перестройки, примерно половина игроков — новички. Тем не менее у медиакоманды по-прежнему огромное желание доказывать всем, кто такие 2Drots.

Думаю, основное время вполне может завершиться вничью. Второй сценарий — это их победа в серии пенальти. Удача, похоже, команду не покинула, и если дойдёт до «лотереи», то, уверен, именно они выйдут дальше», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».