2DROTS — «Торпедо-Владимир»: прогноз Семёна Зигаева на игру первого раунда Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Торпедо-Владимир».

Ставка: победа 2DROTS с форой (-1) за 1.73.

«2DROTS как футбольная медиакоманда появилась в 2020 году, когда блогер Герман Попков организовал турнир МКС (Московский Кубок селебрити). До этого два президента «дротов» Женя и Никита снимали различные пранки, затем играли в футбольный симулятор, а потом пришли к футбольным челленджам, став в этом аспекте номером один в нашей стране. С появлением МФЛ 2DROTS стал флагманом, забрал первые два сезона, а позже ещё пару раз доходил до финала. В Кубке России медиакоманда уже играла трижды, в один из заходов прошла несколько раундов и дошла до «Химок», которые в тот момент лидировали в Первой лиге.

Владимирское «Торпедо» летом в Кубке России — когда-то такое противостояние досталось московским армейцам. В тот день в городе, представляющем «Золотое кольцо», наступил мрак. Фанаты столичной команды дрались с полицией и жгли кресла на трибунах, а жители Владимира были счастливы, когда тот матч подошёл к концу. Нынче «Торпедо» выступает в ФНЛ-2, в своём дивизионе они о повышении в классе даже не помышляют, а вот вылететь вполне могут. От опасной зоны владимирскую команду отделяют всего три очка.

Уже прошло то время, когда медиакоманды испытывали волнение перед первыми раундами Кубка России и встречей с профессионалами. Сейчас скорее они свысока смотрят на первых соперников, ведь и зарплаты, и уровень игроков, и внимание прессы к их коллективам выше. Вот и здесь 2DROTS — фавориты, а торпедовцам надо думать, как в пятый по силе дивизион не вылететь», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».