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«РБ Зальцбург» — «Брюгге»: прогноз Егора Титова на матч отбора Лиги чемпионов

«РБ Зальцбург» — «Брюгге»: прогноз Егора Титова на матч отбора Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Брюгге» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Ставка: победа «Зальцбурга» и ТБ 1.5 за 3.05.

«У «Ред Булл» всегда приличная команда, мы знаем, в какую систему она входит. Плохих футболистов туда не берут. В основном все ребята на перспективу. Но после неудачного выступления в прошлой Лиге чемпионов взяли несколько опытных ребят, которые пользу приносят, в том числе и на прошлой стадии квалификации. Там прошли крепких норвежцев. Результат уже в гостях сделали, победив 4:1.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брюгге» со скрипом начал сезон. В 1-м туре на зубах выиграли, а уже во 2-м проиграли «Мехелену» — 1:2. Возможно, уже думали про Лигу чемпионов. Но очень много позволили создать сопернику, нарывались на контратаки, проигрывая в счёте. Пока готовность совсем не та, как в прошлом сезоне, когда «Брюгге» даже в плей-офф пошумел.

При своих болельщиках, на мой взгляд, у австрийцев есть все шансы справиться с «Брюгге», которому надо ещё сыграться. Всё-таки ушло сразу несколько значимых футболистов. Есть и интересные покупки, но надо сыгрываться. У «Ред Булл» будет преимущество, он почти всё лето играет, форму особенно не терял. Так что ставлю на победу хозяев и тотал больше 1.5. Для победы «Зальцбургу» одного мяча вряд ли хватит. Эта команда славится атакой», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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