«Зальцбург» — «Брюгге»: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Брюгге».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

«Матч квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне обе команды играли в основной фазе этого нового турнира. Поэтому кто-то наверняка будет сильно разочарован исходом подобного противостояния. Может быть, чуть в большей степени это касается «Зальцбурга», если учесть, что они шесть последних розыгрышей выступали в Лиге чемпионов.

Обе команды потеряли ведущих игроков. Понятное дело, что удерживать прям ярко прогрессирующих футболистов они не могут. У «Зальцбурга» ещё и крайне короткое межсезонье было, потому что лишь 26 дней между последним матчем на Клубном чемпионате мира (это ещё они там далеко не прошли) и первой официальной игрой нового сезона. Пока вроде ни про какую усталость говорить не надо.

Очень результативный футбол и у одной команды, и у другой. И у «Зальцбурга» тоталы больше постоянно, даже если вот брать историю именно Лиги чемпионов. И «Брюгге», как мы знаем, умеет играть так же. Поэтому мой выбор здесь немножко, может быть, простенький — прямой тотал больше 2.5 за 1.72, без всяких «обе забьют». Практически не сомневаюсь, что эта ставка выигрышная», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».