«Фейеноорд» — «Фенербахче»: прогноз Алексея Андронова на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Фенербахче».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.93.

«Матч квалификации Лиги чемпионов, первый официальный и для той, и для другой команды в нынешнем сезоне. Поэтому какой-то матчасти серьёзной, наверное, пока не наблюдается по поводу того, как они могут выглядеть. Ну, скажем, что «Фейеноорд» встречается с одной из тех команд, за которую играл главный тренер Робин ван Перси. Собственно, легенда «Фейеноорда» теперь отвечает за эту команду. Сложный соперник.

Конечно, и ту, и другую команды мы привыкли видеть всё-таки в Лиге чемпионов, но, с другой стороны, «Фейеноорд» не очень хорошо сыграл в своём национальном чемпионате в прошлом году. Правда, закончил вот так, на ударной ноте.

Команда Жозе Моуринью в прошлом сезоне забила в каждом из выездных матчей. Вот отсюда я, в принципе, буду отталкиваться в плане ставки, потому что мне не кажется, что матч будет бедным на голы, особенно с учётом того, что это первая официальная игра и для тех, и для других. Почему-то «Фейеноорд» идёт в данном случае фаворитом. Не совсем понимаю — почему. Мне кажется, что матч сложный, шансы равные, поэтому я бы выбрал просто «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.93. Ну так склеены, что ли, устроены эти команды, что счастье они ищут в атаке», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».