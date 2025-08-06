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«Ницца» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на игру квалификации Лиги чемпионов

«Ницца» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на игру квалификации Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ницца» — «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Ставка: обе забьют за 1.63.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Статусное противостояние. «Бенфика» — завсегдатай Лиги чемпионов. Её и на Клубном чемпионате мира видели. А «Ницца» представляет чемпионат «большой пятёрки». Всё серьёзно.

Ориентироваться можно по контрольным матчам только, это я про «Ниццу». И в последних играх она постоянно пропускала. Была победа 3:2 над «Шеффилдом», 0:2 уступили «Санкт-Паули» и 2:1 обыграли «Фейенорд», но это было в один день, разными составами играли. И также 3:3 сыграли с «Нанси». То есть проблемки в обороне имеются. Команда больше настроена на атаку. В прошлом сезоне забивали в среднем по два мяча за игру в чемпионате, обыграли на выезде «ПСЖ» 3:1.

«Бенфика» уже успела обыграть «Спортинг» в Суперкубке Португалии. Единственный мяч забил ведущий форвард — Павлидис. Моментов было мало, причём «Спортинг» был даже ближе к голу, но не реализовали.

Здесь, я думаю, «Бенфику» вполне устроит ничья, что-то вроде 1:1. «Ницца» дома пойдёт вперёд, тут двух мнений быть не может. Но португальцы опытнее, мастеровитее. Поэтому для первого матча возьму «обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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