Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в финал турнира в Торонто

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в финал турнира в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 6 на 7 августа на турнире ATP-1000 в Торонто состоится матч 1/2 финала Карен ХачановАлександр Зверев. Начало — не ранее 2:00 мск.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому спортсмену. Сделать ставку на победу Александра Зверева предлагается с коэффициентом 1.39. Победа Хачанова оценивается коэффициентом 3.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.28. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу немца.

Ранее теннисисты играли между собой семь раз. Пять матчей завершились победой Зверева, дважды сильнее был россиянин. Хачанов на этом турнире победил Хуана Пабло Фиковича, Эмилио Наву, Каспера Рууда и Алекса Михельсена. Зверев на пути к полуфиналу оказался сильнее Адама Уолтона, Маттео Арнальди, Франсиско Серундоло и Алексея Попырина.

Победитель матча в финале сыграет с сильнейшим в противостоянии Тейлор Фриц — Бен Шелтон.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android