Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в финал турнира в Торонто

В ночь с 6 на 7 августа на турнире ATP-1000 в Торонто состоится матч 1/2 финала Карен Хачанов — Александр Зверев. Начало — не ранее 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому спортсмену. Сделать ставку на победу Александра Зверева предлагается с коэффициентом 1.39. Победа Хачанова оценивается коэффициентом 3.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.28. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу немца.

Ранее теннисисты играли между собой семь раз. Пять матчей завершились победой Зверева, дважды сильнее был россиянин. Хачанов на этом турнире победил Хуана Пабло Фиковича, Эмилио Наву, Каспера Рууда и Алекса Михельсена. Зверев на пути к полуфиналу оказался сильнее Адама Уолтона, Маттео Арнальди, Франсиско Серундоло и Алексея Попырина.

Победитель матча в финале сыграет с сильнейшим в противостоянии Тейлор Фриц — Бен Шелтон.