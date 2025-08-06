Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в финал турнира в Торонто

В ночь с 6 на 7 августа на турнире ATP-1000 в Торонто состоится матч 1/2 финала Карен Хачанов — Александр Зверев. Начало — не ранее 2:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому спортсмену. Сделать ставку на победу Александра Зверева предлагается с коэффициентом 1.39. Победа Хачанова оценивается коэффициентом 3.00.
Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.28. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу немца.
Ранее теннисисты играли между собой семь раз. Пять матчей завершились победой Зверева, дважды сильнее был россиянин. Хачанов на этом турнире победил Хуана Пабло Фиковича, Эмилио Наву, Каспера Рууда и Алекса Михельсена. Зверев на пути к полуфиналу оказался сильнее Адама Уолтона, Маттео Арнальди, Франсиско Серундоло и Алексея Попырина.
Победитель матча в финале сыграет с сильнейшим в противостоянии Тейлор Фриц — Бен Шелтон.
- 6 августа 2025
-
16:00
-
15:49
-
15:00
-
14:13
-
14:00
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:17
-
10:00
-
09:20
-
08:41
-
08:00
-
07:12
- 5 августа 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:48
-
17:00
-
16:52
-
16:00
-
15:22
-
15:00
-
14:24
-
14:00
-
13:06
-
13:00
-
12:47
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:40
-
08:00
-
07:03