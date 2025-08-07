«Бавария» — «Тоттенхэм»: определён фаворит матча в Мюнхене

7 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Бавария» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.48, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.35.