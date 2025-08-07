Скидки
«Бавария» — «Тоттенхэм»: стал известен самый вероятный счёт

«Бавария» — «Тоттенхэм»: стал известен самый вероятный счёт
7 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Бавария» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 19:30 мск.

Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.48, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38. Гол в первые 15 минут доступен за 2.70.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба за 9.50. Победа «Баварии» 2:0 идёт за 9.70, заключить пари на ничью 1:1 предлагается с коэффициентом 10.0.

