«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч в Мюнхене

Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру «Бавария» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.35.

«Тоттенхэм» плодотворно готовится к новому сезону под руководством Томаса Франка, работавшего до этого в «Брентфорде». Пять товарищеских матчей и ни одного поражения — впечатляет. В последних двух встречах «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) и одолел «Арсенал» (1:0). Тель вместе с другим новичком, Мохаммедом Кудусом из «Вест Хэма», уже дебютировали.

Много перемен произошло, но, кажется, все они пришлись ко двору. Под руководством Томаса Франка команда смотрится симпатично. В прошлом сезоне «шпоры» выиграли Лигу Европы, однако ужасно выступили в АПЛ — финишировали рядом с зоной вылета в Чемпионшип. Зато победой в еврокубках они заслужили путёвку в Лигу чемпионов.

От матча «Тоттенхэма» и «Баварии» ожидаем большого количества голов, но фаворит очевиден. Гарри Кейн слишком хорошо знает соперника, как и Луис Диас, который любит забивать «шпорам». Предлагаем поставить на то, что немцы выиграют, а тотал будет больше 3.5 мяча.

