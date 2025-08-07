Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Шахтёра» победить «Панатинаикос» в Греции

Букмекеры оценили шансы «Шахтёра» победить «Панатинаикос» в Греции
Комментарии

В четверг, 7 августа, на стадионе «Олимпик» в Греции состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Материалы по теме
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу греческого «Панатинаикоса» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как на победу украинского «Шахтёра» дают 2.60. Разница в вероятности составляет примерно 1%. На ничью можно поставить за 3.75.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Материалы по теме
«Арис» — АЕК. Николич сломает команду Кокорина
«Арис» — АЕК. Николич сломает команду Кокорина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android