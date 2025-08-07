Букмекеры оценили шансы «Шахтёра» победить «Панатинаикос» в Греции

В четверг, 7 августа, на стадионе «Олимпик» в Греции состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу греческого «Панатинаикоса» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как на победу украинского «Шахтёра» дают 2.60. Разница в вероятности составляет примерно 1%. На ничью можно поставить за 3.75.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.