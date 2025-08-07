«Панатинаикос» — «Шахтёр»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на первую игру третьего раунда отбора Лиги Европы «Панатинаикос» — «Шахтёр».

Ставка: «Шахтёр» победит за 2.60.

Вообще, у «Шахтёра» очень много легионеров. Состав смело можно назвать бразильско-украинским. С другой стороны, это помогает делать разницу на евроарене. Например, с тем же турецким «Бешикташем» команда смотрелась солидно. А ведь турками руководит небезызвестный Уле-Гуннар Сульшер, и в обойме есть такие футболисты, как Тэмми Абрахам и Рафа Силва.

После двух убедительных побед «Шахтёр» наверняка ничего не боится. Он набрал тонус, находится на кураже. Что до «Панатинаикоса», то он в последние годы всё чаще штурмует еврокубковые турниры, набирается опыта. Состав интересный, тренер — Руй Витория. В третий квалификационный раунд греки попали из Лиги чемпионов, когда по сумме двух встреч уступили «Рейнджерс» (0:2 и 1:1).

Стоит отметить, что на своём поле «Панатинаикос» сумел сыграть с шотландцами вничью. Был активен в атаке, забил первым. Так что «Шахтёру» не стоит настраиваться на лёгкую поездку. И всё же украинский клуб после своих мини-подвигов на прошлых стадиях квалификации Лиги Европы смотрится предпочтительнее. Если всё пройдёт нормально, он и выиграет.