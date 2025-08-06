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Михаил Дегтярёв: спорт развивался предыдущие 100 лет и без денег букмекеров

Михаил Дегтярёв: спорт развивался предыдущие 100 лет и без денег букмекеров
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в интервью изданию «Коммерсантъ» высказался о создании Российского спортивного фонда.

«Этот год мы закроем на бесконкурсной основе, как и обещали федерациям. А что касается 2026 года, то я хочу послать федерациям чёткий сигнал: планировать расходы нужно без учёта средств из Российского спортивного фонда. Будет грантовая система, отбор.

Шантажировать фонд, шуметь, что мы же уже включили что-то в ЕКП и рассчитывали на букмекерские деньги, не получится. В 2025 году мы в результате согласительной работы пошли на компромисс и бесконкурсное распределение, в законе прописали целую новую главу», — сказал Дегтярёв.

Он также добавил, что в 2026 году будет конкурсная основа и тройная система защиты заявок в виде оценок экспертного совета, подведомственных Минспорту организаций и утверждения грантов попечительским советом.

«Информация к размышлению: поток приличных букмекерских денег пошёл в федерации и лиги транзитом из ЕРАИ только в 2023-2024 годах, а ведь спорт развивался как-то все предыдущие 100 лет без них», — подчеркнул министр.

РСФ будет пополняться преимущественно за счёт целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта.

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