«Динамо» Махачкала — «Акрон»: букмекеры оценили шансы

«Динамо» Махачкала — «Акрон»: букмекеры оценили шансы
Комментарии

8 августа в Каспийске «Динамо» Махачкала встретится с «Акроном» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу махачкалинского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается в 3.20, а ничейный исход идёт за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч 4-го тура РПЛ не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

