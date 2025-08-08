Скидки
«Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз на игру чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Динамо» Махачкала — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» за 3.10.

По общему числу ударов махачкалинцы — на последнем месте чемпионата России. Всего 21 удар за три тура, из них лишь шесть — в створ ворот. У «Акрона» — противоположный вектор. Команда Заура Тедеева действует активнее, быстрее переходит в атаку и чаще играет первым номером.

За шесть официальных матчей с «Динамо» у «Акрона» четыре победы и две ничьих. Махачкалинцы ни разу не обыгрывали тольяттинцев. Последняя встреча весной завершилась победой «Акрона» со счётом 1:0. Психологическое преимущество должно сыграть за гостей. Футболисты знают, что уже не раз побеждали соперника, причём как дома, так и на выезде.

Аналитики явно ожидают закрытой и малорезультативной игры, однако в текущем контексте «Акрон» выглядит предпочтительнее. Команда не просто не проигрывает — она демонстрирует футбольную зрелость. Плотная структура, грамотная игра в центре поля, надёжная защита и наличие опытного Дзюбы — всё это делает тольяттинцев фаворитами по игровому содержанию.

У «Динамо» слишком многое завязано на Агаларове. Если соперник перекроет ему пространство, махачкалинский клуб будет испытывать серьёзные трудности с продвижением мяча. С учётом всего вышесказанного, логичной выглядит ставка на прагматичную победу «Акрона» с небольшим количеством голов.

